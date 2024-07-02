Нидерланды предоставили разрешение на экспорт F-16 в Украину

Нидерланды начнут поставлять Украине истребители F-16 этим летом. Об этом стало известно после того, как министр обороны страны Кайса Оллонгрен проинформировала нижнюю палату парламента о том, что все необходимые разрешения получены.
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