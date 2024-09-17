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Обострение политической ситуации: предвоенное положение Путина и неожиданные внутренние разоблачения

Обострение политической ситуации: предвоенное положение Путина и неожиданные внутренние разоблачения

Обострение политической ситуации: предвоенное положение Путина и неожиданные внутренние разоблачения Ольга ВайленкоПрошедшая неделя оказалась насыщенной событиями, которые привлекли внимание как на международной арене, так и внутри России.

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Комментарии
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Eduard
Запад успокаивается когда его кровью заливают,
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16 час.
Eduard
Путин молодец,он за Россию.Покупая бананы или тосы,мы никакую Россию Западу не обязаны!
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16 час.

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