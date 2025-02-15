В Москве полковник МВД получила условный срок за махинации с "красивыми" номерами

В Москве полковник МВД, экс-начальник отделения делопроизводства и режима главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Елена Литвинова получила условный срок за махинации с "красивыми" автомобильными номерами.
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