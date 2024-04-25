Автоэксперт Ануфриев: китайские авто дорожают из-за ситуации с перекупщиками

Цены на китайские автомобили в России растут по объективным причинам. Так, одним из триггеров для этого стал вступивший с 1 апреля в силу закон, усложнивший работу перекупщикам, заявил автоэксперт Антон Ануфриев.
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