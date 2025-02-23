Как изменились 15 героинь боевиков, которые достойно смотрелись на фоне главных героев

Говоря о боевиках 90-х, мы вспоминаем Сталлоне, Шварценеггера и Брюса Ли. Но почему мало кто говорит об исполнительницах женских ролей? Ведь составили главным героям достойную конкуренцию и всегда выглядели достойно.
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