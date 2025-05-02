Пьяная погоня в Нижнеилимском районе закончилась для водителя штрафом и больничной койкой

В Нижнеилимском районе пьяный 32-летний водитель на Toyota Vista устроил погоню с полицией. Игнорируя требования инспекторов об обстановке, он совершал опасные маневры на трассе «Железногорск-Илимский — Хребтовая», в итоге не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.