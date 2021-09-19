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Патриархат ещё долго будет существовать в России. Я согласна с этим утверждением, но не полностью

Патриархат ещё долго будет существовать в России. Я согласна с этим утверждением, но не полностью

Добрый день мои дорогие читательницы и читатели. Сегодня я хочу поговорить о существовании патриархата в России.

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Денис
Мужчина царь – женщина молча за ним. Никаких обязанностей, одни лишь требования. ======= Если она за ним, то это чтоб она с него требовала. Патриархата нет, на одном сайте была тема про казнь для маньяков, я вспомнил маньячку Тавердиеву которая грохнула 30 человек. Говорил что бабы своих детей в унитазах топят, из окон выкидывают, на морозе оставляют и т.д. Недавно освободили няньку которая ребёнку голову отрезала. Лепота для баб, убивай — не хочу. Бабам ваще пожизненный срок не дают. Так этот мой комментарий удалили. Но погодите, статья о маньяках только мужского пола? ))) Был бы патриархат, таких бы баб на кол сажали, а они на свободе.
Михаил_
Какой-то надуманый патриархат описан в статье. Как это никто ничего ему не должен, если он за всё отвечает и всем всё должен? Ему в таком случае ВСЕ должны безоговорочно повиноваться.
Элина Морозова
Почему же надуманный? Почитайте "Домострой" в оригинале.Там 63 раздела посвящены обязанностям мужчины и всего 2 женщинам))) Это совсем не то, что вам перессказчики на уши навешали))
Михаил_
Ну, барышня-то описывала не "Домострой", а патриархат и позабыла написать о правах мужчины в отношении других членов семьи и об их обязанностях по отношению к мужчине. Такого не бывает: если имеешь право, тебе кто-то что-то должен, значит, и ты этому кому-то должна. И её фраза совершенно тупая: "Тебе никто и ничего не должен, а ты должен". Такой патриархат удобен лишь для хитрож...ых женщин.
Элина Морозова
Домострой и есть экономический учебник патриархата)))
Михаил_
Автор не указала такой связи. Она придумала какой-то свой патриархат без женских обязанностей, очень ей удобный. Это скорее не патриархат, а тот сАмый аленизм, удобный для паразитирующих тёток.
Элина Морозова
Я вам объясняю как экономист.
Михаил_
Это другой вопрос: об экономической основе Ваших личных представлений о патриархате, а я затронул вопрос о правах-обязанностях и о женщинах-паразитках.
Владимир Соколов
автор дура еще та)) шибко эгоистична и настолько же глупа)) что не дает ей возможность понять простых вещей.
Наум Наумов
Нет, сейчас, никакого патриархата.
Элина Морозова
Конечно. Сейчас редкий мужик способен содержать семью,жену, детей,вести большое хозяйство. Откуда взяться патриархату? Теперь женщины выполняют эти функции))) Так, что если хочешь присесть бабе на шею, готовься к матриархальному поведению и подчинению, а то сбросит баба тебя с телеги))))
Наум Наумов
При патриархате, как впрочем и во все другие времена, работали и мужики, и бабы, и дети. Сейчас период мракобесия, бабы хотят быть иждивенками.
Элина Морозова
И где же бабы работали? Опу дядькам подтирали?)))
Наум Наумов
Бабы работали в поле и дома, никогда бабы без дела не сидели.

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