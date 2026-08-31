Владимир Зеленский считает, что сентябрь может многое изменить в урегулировании украинского конфликта.
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Нацисты просто не могли сложить власть в Германии. Это - закон природы. А потому, надеяться на то, что, при наличии заинтересованных в продолжении СВО сил как на Украине, так на Западе, националисты что-то будут делать против своих интересов, не стоит. Гитлер в конце войны конкретно выразил полное отсутсвие сожаления к немецкому народу, ибо по его мнению, он не просоответствовал высшим идеалам, а потому его и не жалко. Ожидать что-то иное от украинских националистов просто нерезонно.