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Зеленский: сентябрь может многое изменить в урегулировании

Зеленский: сентябрь может многое изменить в урегулировании

Владимир Зеленский считает, что сентябрь может многое изменить в урегулировании украинского конфликта.

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Воробейизменено

Нацисты просто не могли сложить власть в Германии. Это - закон природы.  А потому, надеяться на то, что, при наличии заинтересованных в продолжении СВО сил как на Украине, так на Западе,  националисты что-то будут делать против своих интересов, не стоит. Гитлер в конце войны конкретно выразил полное отсутсвие сожаления к немецкому народу, ибо по его мнению, он не просоответствовал высшим идеалам, а потому его и не жалко. Ожидать что-то иное от украинских националистов просто нерезонно.