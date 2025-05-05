❗️Мошенники массово разводят россиян от лица военной прокуратуры, предупредили в МВД. Жертв запугивают утечкой данных их банковских карт и спонсированием ВСУ.
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❗️Мошенники массово разводят россиян от лица военной прокуратуры, предупредили в МВД. Жертв запугивают утечкой данных их банковских карт и спонсированием ВСУ.