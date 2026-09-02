Maersk установила роторный парус Anemoi для экономии топлива

Maersk внедрила 35-метровый роторный парус от Anemoi на контейнеровозе для снижения расхода топлива. Это решение позволит экономить до одной тонны топлива в день и уменьшать выбросы на три тонны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подросток сломал ...
- ЮГ Может "взорваться...
- Слова о "захвате ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым