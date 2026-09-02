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Царьград

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Maersk установила роторный парус Anemoi для экономии топлива

Maersk установила роторный парус Anemoi для экономии топлива

Maersk внедрила 35-метровый роторный парус от Anemoi на контейнеровозе для снижения расхода топлива. Это решение позволит экономить до одной тонны топлива в день и уменьшать выбросы на три тонны.

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