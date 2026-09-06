Антироссийская вакханалия набирает обороты в Германии. В эфире немецкого телеканала Deutsche Welle* (DW), который запрещён в России с февраля 2022 года, а в декабре 2025 года был официально внесён Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций, показали сюжет, являющийся наглядным примером эффективности пропаганды русофобов.