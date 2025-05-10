Медведев напрямую обратился к Зеленскому: "Ладно, не дёргайся!"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, как отреагирует Владимир Зеленский, узнав новость о том, что Россия больше не "ручается за безопасность" европейских политиков, прибывших в Киев.
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