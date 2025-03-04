❗️🔊Заявления Пескова: — Слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.
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❗️🔊Заявления Пескова: — Слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.