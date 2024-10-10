Супруга Ильи Лихтенштейна может получить 18 месяцев тюрьмы за помощь в отмывании 120 000 биткоинов

Прокуратура США запросила для Хизер Морган, жены Ильи Лихтенштейна наказание в виде 18 месяцев лишения свободы за её роль в отмывании 120 000 биткоинов украденных во время кибератаки на криптобиржу Bitfinex в 2016 году.
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