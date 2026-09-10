«Ненавижу скандалы»: Худайбердиеву не пустили на каток, Тарасову выписали из больницы, а этап Гран-при отменили

Уходящая неделя в российском фигурном катании выдалась богатой на события. Этап Гран‑при в Нижнем Новгороде официально отменили, а ISU снова отказал Камиле Валиевой и Марку Кондратюку в выдаче нейтрального статуса.
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