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«Ненавижу скандалы»: Худайбердиеву не пустили на каток, Тарасову выписали из больницы, а этап Гран-при отменили

«Ненавижу скандалы»: Худайбердиеву не пустили на каток, Тарасову выписали из больницы, а этап Гран-при отменили

Уходящая неделя в российском фигурном катании выдалась богатой на события. Этап Гран‑при в Нижнем Новгороде официально отменили, а ISU снова отказал Камиле Валиевой и Марку Кондратюку в выдаче нейтрального статуса.

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