Уничтожение моста между селами Константинополь и Андреевка, пролегавшего через реку Орлова западнее Курахово, а также последствия данного авиаудара вблизи.
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Уничтожение моста между селами Константинополь и Андреевка, пролегавшего через реку Орлова западнее Курахово, а также последствия данного авиаудара вблизи.
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