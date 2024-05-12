«Ищу невесту 60+»: Прохор Шаляпин снова стал холостяком

Сердце российского певца Прохора Шаляпина снова свободно для новых романов. Чтобы привлечь потенциальных дам, артист старается всячески поддерживать свой внешний вид, чтобы возраст не так сильно проявлялся на его лице.
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