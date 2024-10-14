В Шуйском районе потерпевшая перевела мошенникам 900 000 рублей, которые взяла в кредит

Жертвой телефонных аферистов стала 24-летняя жительница Шуйского района. Звонивший мошенник представился сотрудником Центрального банка и уведомил девушку, что ее «Госуслуги» взломаны, личные данные выгружены и от ее имени отправлены заявки на кредиты в банковские организации.
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