В Шуйском районе потерпевшая перевела мошенникам 900 000 рублей, которые взяла в кредит

Жертвой телефонных аферистов стала 24-летняя жительница Шуйского района. Звонивший мошенник представился сотрудником Центрального банка и уведомил девушку, что ее «Госуслуги» взломаны, личные данные выгружены и от ее имени отправлены заявки на кредиты в банковские организации.