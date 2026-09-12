Мэр Таганрога возглавит комиссию по оценке ущерба от атаки ВСУ

В Таганроге создана комиссия для оценки ущерба от ночной атаки ВСУ, сообщил мэр Светлана Камбулова. По её данным, повреждены коммерческие объекты.
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