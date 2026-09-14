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ИА Реалист

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Глава OpenAI поддержал «замедление» развития ИИ

Глава OpenAI поддержал «замедление» развития ИИ

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман публично высказался в социальной сети X в поддержку тезиса, предложенного главой Anthropic Дэрио Амодеей: «Мы должны замедлить развитие передовых технологий».

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