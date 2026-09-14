Глава OpenAI поддержал «замедление» развития ИИ

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман публично высказался в социальной сети X в поддержку тезиса, предложенного главой Anthropic Дэрио Амодеей: «Мы должны замедлить развитие передовых технологий».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Франция вводит ко...
- ВС Иранские удары ра...
- T Трамп зачищает Ла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым