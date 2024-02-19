Готовимся к Рамадану 2024 года: все главные правила для мусульман в месяц Шаабан и Ночь Бараат Алиса БронскаяНакануне священного поста Рамадан мусульмане имеют возможность подготовить свое тело и разум в течение месяца Шаабан с помощью недлительных постов.