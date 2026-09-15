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Мышкин о «Динамо» и ЦСКА: «Для таких команд главные матчи не осенью, а весной, не спешите с выводами! У армейцев были хорошие отрезки, Никитин – топ-тренер, команда будет только набирать»

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин высказался о старте сезона у «Динамо» и ЦСКА.  – У «Динамо» – два поражения, но у ваших вечных соседей-конкурентов из ЦСКА уже три.

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