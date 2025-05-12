Песков: Подход России к переговорам по Украине получил поддержку мировых лидеров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стремление Москвы к прямому и конструктивному диалогу с Киевом нашло отклик у ряда международных лидеров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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