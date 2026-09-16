"ДИАСПОРА ПРОСТО ПОКАЗАЛА, КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН": БОРОДАЧИ УСТРОИЛИ ЭКЗОТИЧНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ИНЦИДЕНТ. ОСТАЛЬНЫМ ПРИШЛОСЬ ТЕРПЕТЬ

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леонид
Леонид

Наверху такую политику ведут намеренно. В том числе и органы проявляют пассивность.
А между тем, диаспоры - это ОПГ. И борьба должна быть системной.

Профиль пользователя anna_n8mailru Надежда Антошкина
anna_n8mailru Надежда Антошкина

Это мерзкие твари. Сколько лет вся эта средневековая мерзость о русских свои грязные ноги вытирает, а мы всё терпим, всё разрешаем. Мы же русские, а они наши меньшие братья... Куда делось наше самолюбие? Всё продано за гроши.