"ДИАСПОРА ПРОСТО ПОКАЗАЛА, КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН": БОРОДАЧИ УСТРОИЛИ ЭКЗОТИЧНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ИНЦИДЕНТ. ОСТАЛЬНЫМ ПРИШЛОСЬ ТЕРПЕТЬ

Бородачи устроили экзотичный дорожный инцидент в Красноярске: свадебный кортеж перекрыл дорогу ради партии в нарды.
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Оборзевшая мразота.
Наверху такую политику ведут намеренно. В том числе и органы проявляют пассивность.
А между тем, диаспоры - это ОПГ. И борьба должна быть системной.
Это мерзкие твари. Сколько лет вся эта средневековая мерзость о русских свои грязные ноги вытирает, а мы всё терпим, всё разрешаем. Мы же русские, а они наши меньшие братья... Куда делось наше самолюбие? Всё продано за гроши.
Деньги делают чудеса.
Идиоты.
НАГЛЕЮТ ВСЁ БОЛЬШЕ МРАЗИ...
Значит могут бородачи себе позволить , а власти -не могут себе позволить помешать этому. Минин и Пожарский нам в помощь...