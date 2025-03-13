Пожар на полигоне ТКО в Новороссийске: прокуратура начала проверку

Для проведения проверки законности деятельности администрации полигона на место происшествия выехала группа представителей прокуратуры, Южного межрегионального управления Росприроднадзора и Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
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