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Попадание и блок-шот Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» одолеть в гостях «Индиану»

Попадание и блок-шот Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» одолеть в гостях «Индиану»

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис стал главным героем матча с «Пэйсерс» (112:111). На последней минуте Дэвис реализовал сложный бросок после разворота с отклонением, который в итоге стал победным.

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