Российский рынок автозапчастей наводнили подделки

Почти четверть автосервисов в России в 2023 году столкнулась с проблемой контрафактных автозапчастей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования международной сети автосервисов FIT SERVICE и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.
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