Ефимов: на месте бывшей промзоны «Магистральные улицы» реализуют ещё два проекта КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что на части бывшей промзоны «Магистральные улицы» реорганизуют более 75 га земли по программе комплексного развития территории (КРТ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии