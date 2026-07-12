Синнер одержал победу над Зверевым в финале Уимблдона и обратился к сопернику

Янник Синнер выиграл матч с Александром Зверевым в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Синнера, который в данный момент занимает первую строчку мирового рейтинга теннисистов.