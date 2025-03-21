Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter

Россиянам запретят размещать рекламу в нежелательных иностранных информационных ресурсах ― Instagram и Facebook (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), а также Twitter, а за нарушение этого требования оштрафуют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии