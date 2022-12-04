В США планируют срывать «поставки» иранского оружия России

США собираются сконцентрировать внимание на поставках оружия России, которые приписывают Ирану, и на проходящих в этой стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.
США собираются сконцентрировать внимание на поставках оружия России, которые приписывают Ирану, и на проходящих в этой стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.
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