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В США планируют срывать «поставки» иранского оружия России

В США планируют срывать «поставки» иранского оружия России

США собираются сконцентрировать внимание на поставках оружия России, которые приписывают Ирану, и на проходящих в этой стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.

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