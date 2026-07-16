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Искусство

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Ужастик про зловещих мертвецов и музыкальный фестиваль: куда пойти 18–19 июля

Ужастик про зловещих мертвецов и музыкальный фестиваль: куда пойти 18–19 июля

Продолжение легендарной франшизы про зловещих мертвецов «Зловещие мертвецы: Пекло», выставка индийского поэта и художника Рабиндраната Тагора «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в доме культуры «ГЭС-2», трибьют-концерт Фрэнку Синатре в Академ-джаз-клубе на Мясницкой и VK Fest на ВДНХ.

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