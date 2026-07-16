Ужастик про зловещих мертвецов и музыкальный фестиваль: куда пойти 18–19 июля

Продолжение легендарной франшизы про зловещих мертвецов «Зловещие мертвецы: Пекло», выставка индийского поэта и художника Рабиндраната Тагора «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» в доме культуры «ГЭС-2», трибьют-концерт Фрэнку Синатре в Академ-джаз-клубе на Мясницкой и VK Fest на ВДНХ.