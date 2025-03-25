Илон Маск: Никто не дочитывает до второй страницы журнала Atlantic

Журнал Atlantic представляет собой «лучшее место, чтобы спрятать тело». С таким заявлением выступил американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.
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