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Златан Ибрагимович: «Пиоли хорошо справляется с работой в «Милане». Мы им довольны»

Швед также высказался о своей новой должности – он стал советником владельцев «Милана». «Пиоли должен продолжать в том же духе, он хорошо справляется со своей работой, и мы им довольны.

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