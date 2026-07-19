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«Да она из охраняемого вида!» Тренера «Торонто» дисквалифицировали за «неуместный» комментарий об Энджел Риз

В одном из моментов матча против « Атланты » форвард «Торонто» Ньяра Сабалли получила травму при контакте с форвардом «Дрим» Энджел Риз .

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