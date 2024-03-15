Samsung увеличил выручку и прибыль в России на фоне ограничений

Samsung в России улучшил финансовые показатели за счет экспорта продукции в СНГ Хотя Samsung так и не вернулся к полноценной работе в России, в 2023 году его местной «дочке» удалось значительно улучшить финансовые показатели.
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