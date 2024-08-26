В правительстве края заявили о скором начале масштабного ремонта дорог

В Забайкалье запланирован масштабный ремонт улично-дорожной сети населённых пунктов. Губернатор Александр Осипов в ходе прямого эфира ВГТРК объявил, что в течение ближайших трёх лет планируется привести в нормативное состояние порядка 50% дорог в населённых пунктах региона.