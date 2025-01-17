Стали известны детали телефонных переговоров Си Цзиньпина и Трампа

ПЕКИН, 17 января, ФедералПресс. Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом выразил мнение, что укрепление сотрудничества между двумя странами принесет пользу не только им, но и всему миру.
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