Маринованная капуста "Провансаль"

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)В сезон молодой капусты можно приготовить вкусную, ароматную, хрустящую, в меру острую маринованную капусту под названием "Провансаль".