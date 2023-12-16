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«Известия»: в «Команду Путина» на выборах войдут Гагарина, Долина, Навка

«Известия»: в «Команду Путина» на выборах войдут Гагарина, Долина, Навка

В «Команду Владимира Путина» на выборах президента России войдут артисты Надежда Бабкина, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Лариса Долина, режиссер Никита Михалков, фигуристы Евгений Плющенко и Татьяна Навка, писатель Захар Прилепин и другие.

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Комментарии
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Светлейший
И что? Каким умом славны Нафка с Гагриной? А может, вульгарная Бабкина со Стасиком Михайловым создадут атмосферу доверия? Путин без этого балласта выглядел бы много интересней!
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13 час.

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