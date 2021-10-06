Мировое обозрение

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В Москве прошли российско-иранские консультации по обсуждению ситуации в Сирии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев обсудили со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи стабилизацию обстановки в Сирии, Афганистане и Йемене.

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