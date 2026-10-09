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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Почему «испанка» унесла жизни больше, чем Первая мировая, и как русские врачи боролись с ней?

Почему «испанка» унесла жизни больше, чем Первая мировая, и как русские врачи боролись с ней?

Когда мы думаем о катастрофах начала XX века, первое, что приходит на ум, — окопы Первой мировой, миллионы погибших солдат, рухнувшие империи.

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