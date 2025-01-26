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Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Дипломаты из России не поедут на мероприятия, организованные Польшей по случаю 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, заявил РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев.

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