Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Дипломаты из России не поедут на мероприятия, организованные Польшей по случаю 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, заявил РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев.
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