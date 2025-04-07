Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    В этом и проюлема,можнонужные звонки выставить аваторы и мелодии,но среди чужих звонков возможны по работе например!П...Тещу звезды «Урал...
  • Eduard
    Рабы совсем охренели!Sveriges Radio: Ш...
  • Олег Орлов
    Почему ликвидируют? Наоборот,предоставят полную свободу в странах НАТО .  Над их территорией и отпустят в полную своб...Сбросят с самолет...

Депутат Гусев предложил создать институт уполномоченного по защите животных

Депутат Гусев предложил создать институт уполномоченного по защите животных

Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю от партии «Справедливая Россия - За правду», представил в правительство РФ законопроект, который предлагает создание института уполномоченного по защите животных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх