Депутат Гусев предложил создать институт уполномоченного по защите животных

Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю от партии «Справедливая Россия - За правду», представил в правительство РФ законопроект, который предлагает создание института уполномоченного по защите животных.
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