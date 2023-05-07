Стерлинг следующий бой проведет с О’Мэлли

Альджамейн Стерлинг в следующий раз проведет защиту титула в бою с Шоном О’Мэлли. Глава UFC Дэна Уайт заявил, что чемпион промоушена в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг проведет следующую защиту титула со вторым номером рейтинга Шоном О’Мэлли.