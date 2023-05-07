ПЛЕЙМЕЙКЕР

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Слишком большую волю дали этим азерам. Гнать вон из России.Обвиняемые в напа...
  • саша дмитренко
    отрыжка  поганого  совка  завонялаТретьяк высказалс...
  • Mikhail Stepanov
    Пшеки в конец охамели! Пора бить их по наглой пшецкой морде!Теннисистку Дьяче...

Стерлинг следующий бой проведет с О’Мэлли

Стерлинг следующий бой проведет с О’Мэлли

Альджамейн Стерлинг в следующий раз проведет защиту титула в бою с Шоном О’Мэлли. Глава UFC Дэна Уайт заявил, что чемпион промоушена в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг проведет следующую защиту титула со вторым номером рейтинга Шоном О’Мэлли.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх