Житель Сочи Дмитрий Жеуров, которого искала дочь, погиб в "Крокус Сити Холле" ещё 22 марта

Жительница Сочи Карина нашла отца в списках погибших. МЧС России обновило данные вечером, 27 марта.Напомним, Дмитрий Жеуров отправился на концерт группы "Пикник", которую слушал ещё в молодости, вместе с давней подругой Татьяной.
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