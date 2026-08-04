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"Молодежь читает". Как в Барнауле живет единственная лавка букиниста

"Молодежь читает". Как в Барнауле живет единственная лавка букиниста

Магазин Евгения Хана вырос из личной библиотеки до 64 тысяч книг и постепенно превращается в культурный центр с лекциями, встречами и собственным музеем В Барнауле работают сотни магазинов, кафе и торговых точек, но полноценная букинистическая лавка осталась только одна.

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