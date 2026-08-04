"Молодежь читает". Как в Барнауле живет единственная лавка букиниста

Магазин Евгения Хана вырос из личной библиотеки до 64 тысяч книг и постепенно превращается в культурный центр с лекциями, встречами и собственным музеем В Барнауле работают сотни магазинов, кафе и торговых точек, но полноценная букинистическая лавка осталась только одна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии