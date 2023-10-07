День рождения Владимира Путина 7 октября: поздравления и пожелания бессменному лидеру России Елена ГалицкаяСегодня, 7 октября 2023 года, президент России Владимир Владимирович Путин отмечает свой семьдесят первый день рождения.
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