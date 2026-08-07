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Новости Омска

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«Макс в нашей жизни остается навсегда»: глава минцифры о мессенджере

«Макс в нашей жизни остается навсегда»: глава минцифры о мессенджере. Сегодня у нас задача — амбиции «Госуслуг» — стать такой большой социальной медиаплатформой .

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