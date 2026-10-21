Такая мера может стать частью комплекса поддержки пожилых граждан Многие пожилые люди сталкиваются с одной и той же трудностью: протечки, засоры или неисправные краны — и они не знают, к кому обратиться за помощью.
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